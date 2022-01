Premium Het beste van De Telegraaf

Slachtverbod leidt tot explosie aan hongerig rundvee India geplaagd door heilige koeien

Overal in India tref je koeien aan. Voor hindoe’s een heilig dier maar het huisige slachtverbod van de beesten begint aardig te wringen. De hongerige koeien vallen steeds vaker mensen aan als die hen in de weg staan van het voedsel. Ⓒ ANP / Piet den Blanken

NEW DELHI - Over twee weken houdt de - qua bevolkingsgrootte - grootste Indiase deelstaat Uttar Pradesh verkiezingen en een van de meest besproken verkiezingsonderwerpen is de heilige koe, of eigenlijk de plaag van heilige koeien.