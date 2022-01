Voordeur oud-minister Grapperhaus in Amsterdam beklad met ’pedo nazi’

De foto van de deur zou rondgaan in Telegram-groepen, net als een foto van de adressen van verschillende andere (oud-)bewindslieden. „Wij zien die berichten ook, en het wordt waarschijnlijk meegenomen in het onderzoek”, zegt de politiewoordvoerder daarover. Om welke bewindslieden het gaat, kan de politie in verband met privacy niet zeggen. Wel dat er inderdaad een melding is binnengekomen over een bekladde voordeur in Amsterdam.

Intimidatie

Politici worden de laatste tijd vaker geïntimideerd bij hun eigen huis. Zo stond er onlangs een man met een brandende fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zei een week geleden vrijwel dagelijks te maken te hebben met bedreiging en intimidatie in de buurt van zijn huis. Ook oud-minister van Rechtsbescherming Sander Dekker zei vorige week weleens thuis opgezocht te zijn door onbekenden.