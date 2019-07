Man overleden na steekpartij hotel Hellevoetsluis

De steekpartij vond plaats in het voormalige hotel De Herberg, waar bedrijven gastarbeiders onderbrengen. De politie trof die zaterdag het slachtoffer aan met een steekwond in zijn borst. Er werd een 36-jarige verdachte aangehouden in een van de kamers van het gebouw. Hij zit nog steeds vast.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik