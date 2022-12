Paus Benedictus XVI overleden

De Duitser Joseph Aloisius Ratzinger werd in 2005 paus onder de naam Benedictus. Vanwege gezondheidsredenen trad hij af in 2013, de eerste paus die dat deed in circa zeshonderd jaar. Hij woonde sindsdien in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid.

Bekijk ook: Paus Franciscus vraagt te bidden voor zieke voorganger Benedictus XVI

Bekijk ook: Gezondheid van paus emeritus Benedictus is stabiel

Benedictus' termijn als paus is overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg hij de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Als kardinaal was Ratzinger al lange tijd de rechterhand van zijn voorganger Johannes Paulus II. Hij gold als conservatieve theoloog die streng in de leer was. Sommige conservatieve geestelijken zijn hem ook na zijn aftreden blijven steunen en zien hem nog steeds als de beschermer van de traditionele waarden binnen de kerk.

KRO-NCRV zendt In Memoriam paus emeritus Benedictus uit

KRO-NCRV zendt op oudejaarsavond een In Memoriam uit in verband met het overlijden van paus emeritus Benedictus XVI. Dat meldt de omroep nadat het Vaticaan het overlijden van Benedictus bekendmaakte. De voormalige paus werd 95 jaar.

De uitzending ter ere van Benedictus is om 20.20 uur te zien op NPO 2. Monic Slingerland, chef Opinie van dagblad Trouw en Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis, geven commentaar in de In Memoriam-uitzending.