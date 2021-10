Voortzetting hoger beroep Willem Holleeder: kroongetuige Fred Ros gehoord

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Ros zit in een getuigenbeschermingsprogramma. Hij zit geschminkt en met een pruik op in de getuigencabine en zal worden gehoord via een intermediair. Dat is uniek.

De intermediair wordt ingezet om te voorkomen dat Fred Ros woorden of gezegden in een andere taal gebruikt, waardoor zijn huidige verblijfplaats uitlekt.