Waarheidspolitie? Twitter gaat ’schadelijke’ info vaccins verwijderen

De moderatoren van Twitter gaan onder meer in actie komen tegen berichten waarin wordt gesteld dat coronavaccins worden gebruikt om bewust kwaad aan te richten of mensen te onderdrukken, en waarin complottheorieën worden verspreid.

Ook berichten met ’reeds ontkrachte beweringen over ongewenste bijwerkingen’ worden onder handen handen genomen. Daarnaast pakt Twitter berichten aan waarin de coronapandemie wordt ontkend en waarin wordt gesteld dat vaccinaties niet nodig zijn.

Hoe ver mag Big Tech gaan?

Wat Twitter exact met die berichten gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, maar het microblogplatform meldt in zijn verklaring dat het dergelijke tweets mogelijk gaat laten verwijderen. Experts onderschrijven de strijd tegen nepnieuws maar zijn kritisch over censuur. Alex Abdo van de Columbia University noemde het ‘een gevaarlijk idee’ als grote techbedrijven bepalen wat wel en niet mag worden gezegd. Ook de Nederlandse nepnieuwsexpert Peter Burger heeft herhaaldelijk aangegeven geen heil te zien in verwijderen van content of censureren van onderwerpen.

Tijdens de coronapandemie werd eerder een video van voormalig WHO-adviseur Karol Sikora verwijderd van Youtube. Ook reageerde de medisch-wetenschappelijke wereld verbolgen over Facebooks censuur van professor Carl Heneghan, directeur van het Centre for Evidence-Based Medicine van de University van Oxford, een van ’s werelds meest vooraanstaande instituten.

Labels

Vanaf 2021 gaat Twitter labels of waarschuwingen plaatsen bij berichten waarin ’ongefundeerde geruchten, omstreden claims, incomplete informatie, of informatie zonder context over vaccins’ wordt verspreid. Daarbij zal Twitter mogelijk een link naar een gezaghebbende bron plaatsen om gebruikers de weg te wijzen naar betrouwbare informatie.

Twitter plaatste dit jaar al geregeld dergelijke labels of waarschuwingen bij misleidende inhoud over de coronapandemie of over de integriteit van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Onder het huidige beleid eist Twitter al het verwijderen van berichten met onjuiste of misleidende informatie over de aard en verspreidingswijze van het coronavirus, de effectiviteit van preventiemaatregelen en het risico van besmetting met het virus en sterfte als gevolg.