Teleurstelling in Ruinen: iemand stak het paasvuur vannacht al aan

„Vanaf vrijdag konden mensen twee dagenlang hun snoeihout brengen”, vertelt Sander Dekker, voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken, tegen Dagblad van het Noorden. „Dat hebben tientallen mensen en boeren in de omgeving gedaan. Zelf zijn we als bestuur van de VVVo Ruinen (Vereniging voor Volksvermaken, red.) steeds aanwezig geweest om de opbouw te begeleiden.”

Wie heeft dit gedaan? „We hebben geen idee. Een partner van een van onze bestuursleden werkt bij Klok in Ruinerwold. Die reed naar huis en zag de vlammen. Een kwartier later was de brandweer er, maar stond de bult al in lichterlaaie. Het is een afgesloten stuk land, maar je kunt via allerlei wegen ongezien wegkomen.”

’Schouders eronder’

Het leidt tot ontzetting in het dorp, al blijft men optimistisch. „Uiteraard teleurstelling in het begin. Je wordt vroeg uit bed gebeld omdat iets waar je veel tijd in steekt voor en met het dorp wordt vernield door anderen, of iemand anders. Nu zijn we al over de schrik heen en zetten we de schouders eronder”, aldus Dekker.

Gelukkig is niet alles al in vlammen opgegaan. „We denken dat ongeveer de helft is weggebrand. Gelukkig was de brandweer op tijd en kwam het bedrijf Van Regteren meteen met een kraan om de smeulende hoop uit elkaar te trekken.”

Dekker hoopt dat er nog snel extra brandmateriaal gevonden kan worden voor zondagavond. „We zoeken naar mensen die toch nog wat houtwalletjes of andere snoeibare bosjes hebben. Ook zijn er al mensen in touw die karren en trekkers hebben, die kunnen ons hopelijk nog wat bezorgen. We laten ons niet kisten. Hoe dan ook is er vanavond een paasvuur in Ruinen.”