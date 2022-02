Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Is er voor Poetin nog een weg terug? Aanval op Oekraïne lijkt enige overgebleven optie

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

LVIV - Na een maandenlange troepenopbouw aan de Oekraïense grens en diplomatiek voorspel over de terugtrekking van de NAVO, heeft Rusland de situatie in Oost-Oekraïne in één weekend zo hoog op de spits gedreven, dat er geen weg terug lijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft alle schepen achter zich verbrand en zal met weinig anders thuis kunnen komen dan een militaire invasie. De vraag is waar die inval zal eindigen.