Snowboarder komt om het leven in Tirol

De man was zondagmiddag alleen op pad gegaan met zijn snowboard op een terrein met veel sneeuw langs een liftroute. Hij viel waarschijnlijk in de sneeuw en werd volledig begraven door glijdende sneeuwmassa’s.

De Leipziger Volkszeitung meldde dat de snowboarder is gevonden met behulp van gegevens van zijn mobiele telefoon. Hij had zijn vrouw een foto gestuurd, waarop de liftroute zichtbaar was. De route in het gebied is op eigen risico toegestaan. Maar voor het ongeluk viel er ongeveer anderhalve meter verse sneeuw.