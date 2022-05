Premium Het beste van De Telegraaf

VN middelpunt van financieel schandaal

Grete Faremo, hier op archiefbeeld, is een van de plaatsvervangende secretaris generaals bij de VN en hoofd van het VN-bureau UNOPS. De voormalige Noorse minister heeft plotseling ontslag genomen na een vernietigende reportage in de NYT over financiële wantoestanden bij de organisatie in New York. Ⓒ via REUTERS

NEW YORK - Drie miljoen dollar voor een liedje over de oceanen naar een Brits meisje dat net haar middelbare school had afgemaakt. En 25 miljoen naar haar vader voor de bouw van aardbevingsbestendige huizen die nooit gebouwd werden. Een amper bekende onderafdeling van de Verenigde Naties die werd geleid door overambitieuze maar niet al te slimme oud-politici, had projecten te weinig en geld te veel. Totdat op een feestje in New York de VN-topfunctionarissen de Britse zakenman David Kendrick en zijn dochter Daisy tegen het lijf liepen.