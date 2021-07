Visser schiet zeldzame zeehond dood met speer, Griekenland zoekt de dader

Kostis was een lokale beroemdheid. In 2008 werd hij als puppy tijdens een zware storm gered door een visser. Hij is vervolgens door een Griekse actiegroep opgevangen en daarna weer in het wild uitgezet.

Kostis is vernoemd naar de visser die hem heeft gered. Het dier groeide in de loop der jaren uit tot een onofficiële mascotte van het eiland.

Speer

De monniksrob, waar ongeveer nog maar zo’n 600 exemplaren van in het wild leven, is door een andere visser gedood. Volgens de actiegroep van dichtbij met een speer. Tegen de BBC liet de woordvoerder Dimitris Tsiakalos weten dat ze van plan zijn de dader aan te klagen.