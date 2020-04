Britse arts juicht om ’enorme impuls voor langdurige immuniteit’

Voor het eerst in 75 dagen zijn er geen binnenlandse besmettingen gemeld in het Aziatische land. Ⓒ REUTERS

SEOUL - Zuid-Korea heeft donderdag vier nieuwe coronabesmettingen gemeld en geen daarvan is binnen de landsgrenzen ontstaan. De vier besmettingen werden allemaal op luchthavens vastgesteld, meldden Zuid-Koreaanse media. Het is voor het eerst in 75 dagen dat er geen binnenlandse besmetting is gemeld.