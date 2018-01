Jongen maakt fout op Tinder, maar geeft niet op

Toen Hayden Moll onlangs door Tinder aan het swipen was, maakte hij een misser van formaat. Bij Claudia, een achttienjarig meisje uit het Amerikaanse Missouri, swipete hij per vergissing naar links - wat in Tinder zoveel betekent als ’vind ik niet leuk’. Hij is nu wanhopig op zoek naar Claudia, de ’liefde van zijn leven’.

Hayden deed wat research en stuurde een Facebookbericht naar alle Claudia’s die qua leeftijd en woonplaats min of meer overeenkwamen met de Claudia die hij op Tinder wegswipete.

Beginnersfout

„Hallo, alle Claudia’s in Missouri - of dat denk ik toch, misschien ben ik er enkele vergeten”, begint Hayden zijn bericht. „Mijn naam is Hayden en ik heb een beginnersfout gemaakt op Tinder. Ik heb per ongeluk Claudia weggeveegd, terwijl ik echt naar rechts wilde swipen. Als Tinder achternamen zou weergeven, zou het allemaal veel makkelijker zijn, maar in plaats daarvan zal ik jullie haar profiel beschrijven.”

„Als leeftijd stond er 20, maar in haar bio stond dat ze eigenlijk 18 jaar oud was en niet wist hoe ze dat aan moest passen. Op de foto’s die ze op haar Tinder had gezet stond ze met vriendinnen en met haar moeder. Verder vertelde ze dat sommige van die vriendinnen ook single zijn en dat als mensen hen leuker vonden, dat best oké was - maar dat dat niet voor haar mama gold.”

Donuts eten

„Zoals ik al zei, wilde ik naar rechts swipen, maar is dat niet gebeurd”, gaat Hayden verder. „Je kan me opzoeken op Instagram. Als jouw profiel datgene is dat ik beschrijf, stuur me dan alsjeblieft een berichtje met ’links’ of ’rechts’ zodat ik weet of je geïnteresseerd bent. Als je ’rechts’ kiest, kunnen we samen eens donuts of iets anders gaan eten. Als je ’links’ kiest, is dat ook oké.”

Afsluiten doet hij met de vraag om de oproep te delen met andere Claudia’s. „Als niemand van jullie dé Claudia is, verspreid dan deze boodschap. Ook als je nog meer Claudia’s kent!

Claudia Alley, één van de Claudia’s die het bericht ontving en voor alle duidelijkheid niet dé Claudia is, postte screenshots van het bericht op Twitter. Daar werd het 17.000 keer geretweet en meer dan 110.000 keer leuk gevonden. Op het moment van schrijven zag het er niet naar uit dat de Claudia van Tinder zich al had gemeld, maar aan het tempo dat het bericht gedeeld wordt, hebben we er alle vertrouwen in dat dat nog zal gebeuren.