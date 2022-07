Puin gestort en brand gesticht bij boerenprotesten

Rijkswaterstaat meldt dat wordt gewerkt om wegen vrij te maken. "Op sommige plekken is zwaarder materiaal nodig om de rommel op te ruimen of moet de weg hersteld worden."

Op onder meer de A1 van Hengelo naar Apeldoorn moeten mensen tussen Deventer en knooppunt Beekbergen via de vluchtstrook, meldt de ANWB. Hetzelfde geldt voor de A28 van Zwolle naar Groningen tussen afrit Nieuwleusen en De Wijk, de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord en de andere kant op tussen Vaassen en Apeldoorn. Ook verschillende op- en afritten bij onder meer de A1, A6, A30 en A37 zijn nog dicht.

De politie in het oosten van het land heeft nog niemand opgepakt vanwege de boerenacties woensdagochtend op en bij snelwegen. "Als er informatie is of we weten wie erachter zit, zullen we acteren, maar dat is op dit moment nog niet aan de gang."

Volgens RTV Oost is er op de A1 bij Ede ook een ongeluk gebeurd als gevolg van de boerenacties.

Arrestaties boerenacties

De politie meldt dat boeren niet fysiek protesteren. Het is aan Rijkswaterstaat om de opgeworpen blokkades op te ruimen. "Daar hebben wij als politie geen rol in."

Gevraagd of de politie wel gaat proberen de daders te achterhalen, zegt de woordvoerder dat het "ons wel lastig wordt gemaakt" als ze niet weten wie bijvoorbeeld strobalen in brand heeft gestoken. "We moeten wel informatie hebben die ons leidt naar de mensen die hier achter zitten."