Rijkswaterstaat na dump van asbest op snelweg: ’Stop met onveilige boerenacties’

Binnenland

Plofkraken in een klap weer terug? ’Slagingskans is dik onder de tien procent’

Zware explosies, de pui van een Primera in puin, buurhuizen vernield, overal glas. De plofkraak in Amsterdam-Oost in de nacht van zondag op maandag was de tweede in een ruime week tijd. En dat terwijl het fenomeen in Nederland bijna was uitgeroeid. De politie volgt de ontwikkelingen scherp.