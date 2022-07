Weer boerenacties bij snelwegen, hooibalen in brand langs A28 bij Harderwijk

Onder meer bij de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn is het raak, aldus de ANWB, die verrast is door deze acties. "Het is niet zo dat ze met tractoren op de weg rijden dit keer, maar ze staan langs de weg", aldus een ANWB-woordvoerder. De acties kunnen ter plaatse zorgen voor complete ontregeling van het verkeer, waarschuwt de ANWB. Bijvoorbeeld doordat weggebruikers last hebben van de rook van brandende hooibalen.

Op de A1 bij knooppunt Beekbergen bedraagt de vertraging even na 06.30 uur een halfuur, op de A50 bij Beekbergen zo'n 25 minuten. Volgens de ANWB is de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst bijna helemaal dicht. Verkeer kan er nog wel over de vluchtstrook. De vertraging bedraagt ook daar zo'n 25 minuten. Waardoor de file is ontstaan, is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met brandende hooibalen.

Ook op verschillende N-wegen is sprake van vertraging, zoals op de N48 bij Zuidwolde en de N303 bij Harderwijk. De woordvoerder van de ANWB vermoedt dat dat komt doordat tractoren daar op weg zijn naar op- of afritten van de snelwegen, of doordat er al genoeg tractoren staan bij die op- of afritten en ze dus onderweg ergens stil gaan staan.

De Gelderse en Overijsselse politie spreken van diverse acties langs snelwegen op diverse plekken in Gelderland en Overijssel. "Houd rekening met extra lange reistijden, pas daar waar nodig uw reis aan. De vluchtstroken zijn momenteel begaanbaar voor hulpdiensten", aldus de politie Gelderland en die van Overijssel op Twitter.