Orgie van puur sadisme

De zes verdachten, onder wie een vrouw, maakten zich in wisselende samenstelling schuldig aan de martelingen.

Rotterdam - Ze wisten zeker dat de mannen meisjes hadden misbruikt. Er was weliswaar geen spat bewijs voor, maar dat was kennelijk bijzaak voor de groep mannen die in de zomer van 2016 besloot om het recht in eigen hand te nemen en de vermeende kindermisbruiker aan te pakken.