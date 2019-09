Max (26) ging in Thailand op zoek naar God, nu leidt hij stripclub

Dienst had in Wallonië een eigen kookprogramma: Max&Fanny. Zijn kookkunsten deed hij op in het sterrenrestaurant Le pieds dans le plat in Marenne, aldus Het Nieuwsblad. Waar zijn vader zichzelf vooral bezig hield met de bereiding, ontfermde Max zich over de presentatie van de gerechten. In 2017 werd hun werk beloond met een Michelinster.

Twee maanden geleden was de maat vol voor de succesvolle kok. Hij had een break nodig om zichzelf te resetten, zo meldden Belgische media. „Ik verlaat België en ga in Thailand God zoeken”, liet hij destijds aan Sudpresse weten. God vond de twintiger niet, wel is hij inmiddels leidinggevende van stripclub Queen Club Agogo in de Thaise stad Pattaya. „Ik heb ondertussen geleerd dat een leven vol onthouding niets voor mij is.”

Nieuw begin

Via een gemeenschappelijke kennis kwam Dienst in contact met de eigenaresse van de club. „De dame wilde samen met mij een restaurant openen. Maar dat zei me niets: ik was uit België weggegaan om hier iets totaal nieuw te beginnen.” De vrouw stelde daarom voor om haar stripclub met 70 danseressen te managen. Dat leek hem wel wat, aangezien hij het leidinggeven ook in de keuken van zijn vader had geleerd.