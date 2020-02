EU tegen Turkije: houd migratiedeal in stand

Een groep vluchtelingen op een stuk niemandsland tussen de landsgrenzen van Turkije en Griekenland. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - De Europese Unie verwacht van Turkije dat het de afspraken uit 2016 over het controleren van vluchtelingenstromen blijft nakomen. Uit Ankara is geen officieel bericht gekomen dat het beleid wordt gewijzigd of de deal wordt opgezegd. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat nadat een Turkse functionaris had gezegd dat Turkije Syrische vluchtelingen die naar Europa willen trekken niet meer zal tegenhouden.