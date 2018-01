Hotel stuurt ’brutale’ vlogster rekening van vijf miljoen euro

Ze liet het hotel in een e-mail weten 87.000 YouTube-volgers te hebben en 76.000 Instagram-volgers. „Mijn partner en ik willen net voor Valentijn naar Dublin komen. Ik zocht naar hotels en zag uw prachtige hotel voorbijkomen. Ik zou het hotel graag uitlichten in mijn video’s en op Instagram, in ruil voor gratis overnachtingen.”

De eigenaar van het The White Moose Café en Charleville Lodge Hotel zag dit absoluut niet zitten. Hij deelde haar bericht op sociale media én zijn reactie. „Zo, jij hebt lef. Als ik jou hier gratis laat slapen, wie betaalt dan voor het personeel? En de persoon die jouw kamer schoonmaakt? (...) En de waterrekening?”

Hij vervolgt: „Gelukkig hebben we zelf ook wat volgers: 186.000 op Facebook, 80.000 op Snapchat en 32.000 volgers op Instagram. Maar ik zou nooit in mijn leven om gratis dingen vragen”, aldus de hotel- en café-eigenaar.

’Niets verkeerd gedaan’

Hij deelde niet wie de vlogster was, maar Elle Darby maakte zelf in een video bekend dat het om haar ging. In de video vertelt ze dat mensen ouder dan 30 ’niet weten hoe sociale media tegenwoordig werkt’. „Als 22-jarige, die haar eigen business runt vanuit huis, vind ik niet dat ik iets verkeerd heb gedaan.”

De eigenaar van het hotel stuurde Elle hierop een rekening. „Voor het regelen van naamsvermelding in 114 artikelen in 20 landen met een potentieel bereik van 450 miljoen mensen.” Het is onwaarschijnlijk dat de vlogster de rekening gaat betalen.