Vermiste Loes (18) verdronken in sloot na botsing met boom

De vermissing van Loes leidde de afgelopen dagen tot veel beroering. Het meisje kwam zaterdagmorgen vroeg na een feest niet thuis. Vrienden tuigden een grote zoekactie op. Uiteindelijk werd ze aan de Middendijk gevonden. De politie deed daar urenlang onderzoek en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het om een ’noodlottig ongeval’ ging.

De politie spreekt in een uitgebreid bericht dan ook van ’een ingrijpende zaak’. Na de vermissing werd al snel duidelijk dat er ernstige zorgen over Loes waren, verklaart de politie maandag. „Dezelfde dag nog werden mensen in de omgeving via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar het meisje. Ook achter de schermen deed de politie al onderzoek.”

Zoektocht

Zondag werd die zoektocht geïntensiveerd. „We hebben gezocht met onder andere speurhonden en een helikopter. Ook familie, bekenden en vrijwilligers hielpen mee met zoeken. In de middag werden het lichaam en de fiets van het meisje aangetroffen aan de Middendijk in Nijbroek.”

Agenten schermden de omgeving waar het lichaam werd gevonden groots af. „Een standaardprocedure in een zaak als deze. Dat betekent dat er niemand in de buurt mag komen en dat rechercheurs mogelijke sporen gaan vastleggen. Ook komt er een schouwarts om de doodsoorzaak vast te stellen.” Tegen middernacht werd zonder verdere details bekendgemaakt dat het om een ’noodlottig ongeval’ ging, en dus niet een misdrijf zoals velen vreesden. Er zijn dan ook geen andere verdachten in de zaak.

„Uit respect voor nabestaanden gaan we normaal gesproken niet verder in op de toedracht, maar op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden doen we dat nu wel. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met haar fiets tegen een boom is gereden, en daarna in een sloot terecht is gekomen en verdronken”, aldus de politie.

Burgemeester geëmotioneerd

Aan mensen die direct bij de vermissing betrokken waren, is slachtofferhulp aangeboden. Hans van der Hoeve, burgemeester van Epe, is aangeslagen over het ’verschrikkelijke nieuws’. „Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden. Wij leven met hen mee en wensen hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en verdrietige tijd. Ik wil de hulpdiensten en de vrijwilligers die een zoektocht zijn gestart bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid.”