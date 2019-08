Huurkamertjes te laag om te staan...

De ’units’ waren te laag om in te staan Ⓒ Google; NYC Department of Buildings

New York - Een New Yorkse huiseigenaar die zijn apartement splitste in negen amper bewoonbare ’cellen’, moet een torenhoge boete betalen. Xue Ping Ni creëerde zelfs een nieuwe verdieping, waardoor zijn huurders niet eens rechtop konden staan in hun woonruimte.