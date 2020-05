Haagse duinen toneel van wangedrag: politie grijpt in

Ook was er afgelopen week sprake van brandjes en ander vandalisme. De politie laat weten het duingebied de komende tijd flink in de gaten te gaan houden.

Na klachten van omwonenden aan de rand van het natuurgebied bij de Haagse wijken Segbroek en Scheveningen werd vrijdagavond laat een flinke politieactie opgezet. Omwonenden hadden de afgelopen week geklaagd over brandjes, vernieling van meubilair en achtergelaten afval.

Gebied uitgekamd

Met handhaving , boswachters en de politie in Scheveningen werd het gebied in een gezamenlijke actie zorgvuldig uitgekamd. Hierbij werden meerdere personen staande gehouden. De helikopter zorgde vanuit de lucht voor ondersteuning in het onoverzichtelijke gebied.

„De drank was flink aan de man”, zo liet de politie weten via sociale media. Op verschillende plekken werden kampvuurtjes aangetroffen. Dit is sowieso verboden in het beschermde natuurgebied. Daarnaast hielden groepjes zich niet aan de regels om met meerdere personen dicht bij elkaar te zijn.

Een woordvoerder van de politie liet weten voor maandag niet in te kunnen gaan op de actie in de Haagse duinen. Ook het precieze aantal aanhoudingen en vernielingen kon niet worden achterhaald op dit moment.

Autobranden

Sinds vorige week is het ook flink raak in Leidschendam-Voorburg, een randgemeente van Den Haag. Daar zijn diverse autobezitters gedupeerd door brandjes. Afgelopen nacht werd een bestelbusje in brand gestoken op de Veurse Achterweg in Leidschendam. Hiermee komt het totaal aantal autobranden in de betreffende gemeente in ruim een week op negen. Het was de tweede brand op de Veurse Achterweg in drie dagen tijd.

Burgemeester Klaas Tigelaar van de Haagse randgemeente noemde in De Telegraaf de ongeregeldheden eerder al ’volstrekt ontoelaatbaar’. Het zou gaan om reljeugd die zich niet kan vinden in de noodmaatregelen rondom corona. Wijkbewoners lieten weten dat het al tijden onrustig is in hun dorp. Camera’s moeten, zo gaf de burgemeester aan, de komende tijd hier een einde aan brengen.

Ook is een camera opgehangen bij het Haagse landgoed Clingendael tussen Den Haag en Wassenaar. Hier was de bijzondere toegangspoort van de Japanse tuin, die gesloten is vanwege de coronacrisis, vernield. Ook werden vele sigarettenpeuken gevonden op het pad van het landgoed.