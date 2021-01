RIVM meldt 6412 nieuwe coronagevallen

Op maandag meldde het RIVM ruim 6600 nieuwe gevallen, op zondag ruim 7400 en op zaterdag iets meer dan 8600. De cijfers zijn wat vertekend, op dinsdagen ligt het aantal gemelde positieve tests over het algemeen wat lager dan later in de week, maar ook ten opzichte van eerdere dinsdagen is het aantal nieuwe gevallen flink gedaald. Vorige week dinsdag steeg het aantal bevestigde besmettingen met ruim 7500 en de dinsdag daarvoor met ruim 9800.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 221 inwoners positief. In Den Haag kwamen 201 besmettingen aan het licht, in Rotterdam 127, in Utrecht 119 en in Enschede 111.

Het aantal sterfgevallen steeg met 152. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms wat later pas geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 834.146 mensen in Nederland positief getest. Van 11.828 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen vermoedelijke hoger. Bij het huidige tempo komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen.