Rekenkamer: kabinet mist in bij uitgeven miljarden tijdens coronacrisis

De controleur van de jaarrekening van het kabinet ziet na een door corona getekend jaar forse tekortkomingen bij het spenderen van belastinggeld. Zo is van 4,3 miljard euro aan uitgaven nog maar de vraag of dat rechtmatig is gebeurd. Hetzelfde geldt voor ruim 9 miljard aan toekomstige uitgaven. In beide gevallen gaat het om meer dan 1 procent van de totale (toekomstige) uitgaven, iets wat sinds de kredietcrisis in 2008 niet meer is voorgekomen.

Een fors deel van de uitgaven waar de Rekenkamer vraagtekens bij zet, heeft te maken met de bestrijding van het coronavirus. De kritiek van de controleur richt zich dan ook vooral op het ministerie van Volksgezondheid (VWS), waar volgens de Rekenkamer het financieel beheer ’ernstig tekortschiet’.

Geen ontvangstbewijzen

De Rekenkamer licht de uitgaven van bijna 1 miljard euro voor testmaterialen, 1,2 miljard euro aan beademingsapparatuur en 2 miljard voor de bonus voor zorgpersoneel eruit. Zo missen er ontvangstbewijzen voor leveringen van beademingsapparatuur en is het niet duidelijk of de aantallen coronatesten die werden afgenomen, wel klopten met de rekeningen die VWS betaalde.

Ⓒ ANP/HH

Vanwege alle tekortkomingen heeft de Rekenkamer bezwaar gemaakt tegen de VWS-begroting. Daarop kwam er een verbeterplan, waardoor het bezwaar weer werd opgeheven. Maar het ministerie krijgt vanwege het slechte financieel beheer desalniettemin de aantekening ’ernstige onvolkomenheid’ op zijn rapport.

De Rekenkamer is ook kritisch op het gebrek aan democratische controle tijdens de coronacrisis, omdat Eerste en Tweede Kamer, in strijd met de wetgeving, vaak pas achteraf hun goedkeuring mochten geven aan maatregelen die op dat moment al werden uitgevoerd.

Thuiswerken

De controleur van de jaarrekening heeft ook complimenten over voor de snelheid waarmee het kabinet bijvoorbeeld steunpakketten opzette, of hoe goed de plotse overgang naar thuiswerken voor ambtenaren ging. De Rekenkamer heeft ook oog voor hoe moeilijk het voor het kabinet werken was midden in een ongekende crisis en geeft toe dat ’het makkelijker is achteraf te oordelen dan snel, adequaat en zorgvuldig de juiste antwoorden te geven’.

Maar dat neemt volgens de controleur niet weg dat er tijdens de crisis ook de al bestaande zwakke plekken aan het licht kwamen, zoals het financieel beheer bij VWS. „Dat probleem ontstond niet opeens in 2020”, wijst de Rekenkamer op de zeventien tekortkomingen die het in de afgelopen twintig jaar al zag op dat gebied. „Het lag dus niet alleen aan de crisis, want er wás al wat aan de hand.”