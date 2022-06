Ronkende plannen om zware criminelen te isoleren lopen forse averij op

Dat blijkt uit een brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming). Eind vorig jaar kondigde zijn voorganger Dekker aan zware criminelen in gevangenschap beter te willen isoleren. Zo was zijn streven om te voorkomen dat ze vanuit de bajes een bedrijf konden oprichten. Maar daar is volgens Weerwind geen stokje voor te steken. De minister noemt een verbod op het oprichten van bedrijven vanuit de gevangenis ’complex’. Dat zou bovendien in strijd zijn met het ’resocialisatiebeginsel waarmee gedetineerden weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij’.

Ook voor de advocatuur lagen er plannen om te voorkomen dat het weer mis zou gaan zoals bij advocaat Youssef T., de neef van Ridouan Taghi. Zo zouden advocaten alleen nog maar in koppels naar criminelen in de EBI mogen. Dat leverde fel verzet op vanuit de advocatuur. Het voorstel blijkt nu al te zijn afgeschoten. „Nader onderzoek wijst uit dat een 4-ogen principe, waarbij verplicht een tweede advocaat aanwezig is met kennis van het volledige dossier, in strijd is met het rechtstatelijke recht op vrije advocaatkeuze, en daarom niet toegestaan”, meldt Weerwind. Zelfs een extra ’toehoorder’ mag er niet bij zijn. Wel komt er een landelijk toezichthouder op de advocatuur die eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht op de advocatuur.

Advocatuur heeft touwtjes in handen

Ondanks eerdere krachtige taal vanuit het kabinet moet Weerwind nu erkennen dat de advocatuur alle touwtjes in handen heeft, zelfs als het gaat om bijstaan van familie. „Net als mijn ambtsvoorganger vind ik het moeilijk verdedigbaar dat advocaten cliënten bijstaan met wie zij een nauwe persoonlijke band of een familieband hebben. De huidige gedragsregel vereist dus al dat advocaten een afweging maken of zij, gelet op de kernwaarde onafhankelijkheid, een cliënt bij kunnen staan.”

Extra gevangenissen

De bouw van extra gevangenissen verloopt iets voorspoediger. Er komen vier ’justitiële complexen’ waar berechting en detentie kunnen worden gecombineerd. Die bij Schiphol moet eind dit jaar klaar zijn en in Vlissingen per 2028. Ook in Vught en in Lelystad moeten zulke complexen komen, onbekend is nog wanneer die precies klaar zijn.

Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming. Ⓒ DIJKSTRA BV

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ruimte in de EBI waar zware criminelen via een videoverbinding berecht kunnen worden. Voormalig minister Dekker wilde dat standaard toepassen, maar uit een brief van zijn opvolger blijkt dat streven nu toch niet zo stellig. „Er is opdracht verleend om in de EBI twee ruimtes te realiseren waar gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak”, legt Weerwind uit. „In verband met de veiligheidsmaatregelen nemen de bouwwerkzaamheden meer tijd in beslag dan een reguliere bouwactiviteit.” De ruimte moet in 2023 klaar zijn voor gebruik. „De advocaat houdt zelf de keuze om bij de cliënt in de EBI of in de zittingszaal aan het proces deel te nemen.”

Risico

Maar strenger toezicht is niet alleen een kwestie van meer locaties bouwen en berechten via video, vindt Weerwind in navolging van zijn voorganger. De bewindsman wil wet- en regelgeving aanpassen voor gevangenen met een ’hoog risicoprofiel’, die dus ook in gevangenschap voor gevaar kunnen zorgen.

Zo wordt onderzocht of het Italiaanse ’artikel 41-bis’ van de wet op het gevangeniswezen ook in Nederland kan worden ingevoerd. Door dit artikel zijn gevangenen beter te isoleren, maar er is eerst een onderzoek ingesteld om te achterhalen of dit kan in Nederland. Dat duurt ongeveer een jaar. Volgens Weerwind zijn delen van dat regime sneller mogelijk. Zo worden vluchtgevaarlijke criminelen nu al in de EBI geplaatst, net als criminelen bij wie voortgezet crimineel handelen dreigt.

Afluisteren

Ook worden er volgens de D66-bewindsman meer controles uitgevoerd. „Aan gedetineerden met een verhoogd risico kunnen toezichtsmaatregelen worden opgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan het opnemen en afluisteren van telefoongesprekken, het screenen van bezoekers en het frequenter uitvoeren van celinspecties.” Ook personeel wordt beter gecontroleerd. Medewerkers kunnen straks dagelijks worden gecontroleerd op nieuwe strafrechtelijke gegevens, en niet alleen aan het begin van een dienstverband.