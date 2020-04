Oostenrijk laat de teugels langzaam vieren

De Alpenrepubliek hanteert tot dusver een streng beleid in de coronacrisis, maar keert ook als eerste EU-lidstaat terug naar het normale, alledaagse leven. Daar hoort het verplicht dragen van mondkapjes in supermarkten bij, en de grenzen blijven er nog gesloten, maar het einde van de maatschappelijke quarantaine komt langzaam in zicht.

Weliswaar waarschuwde kanselier Kurz dat de contactmaatregelen als ’social distancing’ en het samenscholingsverbod van kracht blijven. Maar omdat het land begin maart snel met rigoureuze gezondheidsmaatregelen kwam, kan het nu ook sneller weer uit de crisismodus komen.

Een caissière in een supermarkt in Wenen draagt een beschermend mondkapje. Ⓒ AFP

Vanaf 14 april mogen kleine winkels en bouwmarkten heropenen, vanaf 1 mei ook grotere zaken en kappers. Wel mogen er minder klanten tegelijk binnen zijn. Halverwege volgende maand zullen ook hotels weer toegankelijk worden. Evenementen zullen echter tot eind juni verboden zijn.

Ⓒ Reuters

Tot slot sprak Kurz over de scholen en universiteiten: „De eindexamens zullen dit schooljaar plaatsvinden, maar wel onder bijzondere omstandigheden. De scholen blijven echter nog tot midden mei gesloten. Verder is er de plicht om mondkapjes in het openbaar vervoer te dragen. Op de werkplek beslist de werkgever hierover.”