’Mogelijk explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad’

LELYSTAD - Bij een pand aan de Snijdershof in Lelystad was in de nacht van zondag op maandag rond 03.30 uur een harde knal te horen, laat de de politie weten. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een explosie in een Poolse supermarkt, waarna er korte tijd brand zou hebben gewoed.