Trump wil financieringswet snel ondertekenen

Over de precieze tekst van het wetsonderwerp dat ervoor zorgt dat de Amerikaanse ambtenaren in elk geval tot 8 februari worden betaald, volgt nog een stemming in de Senaat. Daarna buigt ook het Huis van Afgevaardigden, dat vorige vorige week in eerste instantie al zijn goedkeuring gaf, zich er nogmaals over en kan Trump de wet bekrachtigen.

Trumps woordvoerster Sarah Sanders ziet vooralsnog weinig lichtpunten voor de Democraten inzake de immigratiewetgeving. Ze liet maandag weten dat Trump op dat punt alleen bereid is tot een akkoord voor de lange termijn als dat in het belang is van het land.

Sanders vertelde tevens dat Trumps voorgenomen trip naar Davos voor het World Economic Forum doorgaat. Hij vliegt woensdag naar Zwitserland en zal vrijdag de deelnemers aan de economische top toespreken. Ook staat een onderhoud met de Britse premier Theresa May gepland.