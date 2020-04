Omzet benzinepompen gehalveerd

Ook is een verschuiving te zien van tankbeurten naar onbemande stations. Bijna tien procent van de automobilisten die voorheen nog aan de kassa betaalden, kiezen nu voor veilig pinnen aan de pomp.

Dat blijkt uit cijfers die MultiTankcard, marktleider van tankpassen in ons land, op verzoek van De Telegraaf verzamelde en analyseerde.

,,Het is natuurlijk jammer dat vrijwel niemand er optimaal voordeel van heeft dat de benzineprijs nu zo laag is. Zowel klanten als pomphouders hebben weinig profijt van de handelsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland die ervoor zorgt dat de olieprijzen wereldwijd flink zijn gezakt”, stelt directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard.

€1,47

Daardoor daalde de benzineprijs in ons land met zo’n 15%, van gemiddeld €1,63 per liter in week 10 (2 t/m 8 maart) naar €1,47 in week 14 (30 maart t/m 5 april). ,,Zoals altijd is er een klein prijsverschil tussen de prijzen van bemande en onbemande pompen. Bij de eerste zakte de prijs van €1,65 naar €1,50 en bij onbemande pompen van €1,59 naar €1,44. En zelfs bij deze lage prijzen wordt er nog geconcurreerd”, ziet Roozeman, die zegt dat de goedkoopste pomp (€1,35 per liter) bij de Makro in Best staat.

De omzetdaling is makkelijk te verklaren. ,,Door de maatregelen die ons kabinet nam tegen verspreiding van het coronavirus werken mensen thuis, blijven toeristen weg en valt het zakelijk verkeer grotendeels stil”, meent Roozeman. ,,Alleen essentiële dienstverleners blijven rijden. De gemiddelde tankomzet van pomphouders daalde sinds begin maart met maar liefst 52% al lijkt de absolute dip voorbij te zijn, want de afgelopen week laat in vergelijking met week 13 een lichte stijging (3%) zien.”

Bijna alle provincies laten hetzelfde tankgedrag zien. De grootste daling (40,6%) is te zien in de week (16 t/m 22 maart) dat scholen en horeca dichtgingen en aanbevolen werd om zoveel mogelijk thuis te werken. Alleen Noord-Brabant wijkt af, omdat hier de corona-epidemie eerder piekte. In week 11, nadat premier Rutte op zijn eerste persconferentie had geadviseerd om geen handen meer te schudden, bedroeg de transactiedaling in Brabant al 16,6%, terwijl het landelijke gemiddelde nog op 9,4% lag.

Onbemand tanken

Dat automobilisten voorzichtiger zijn geworden blijkt uit een verschuiving van 9% van bemand naar onbemand tanken. Roozeman: ,,Het lijkt erop dat onbemande pompen nu relatief vaker worden gebruikt om contact met anderen te vermijden. Maar het is de vraag of het er veiliger is, want het is bij vrijwel alle benzinestations een stuk rustiger dan gewoonlijk, waardoor het makkelijk is om de 1,5 meter afstand te houden.”

Om toch nog extra geld in kas te krijgen, tonen pomphouders zich creatief. Nu het horecagedeelte bij alle pompen moest sluiten vanwege de RIVM-richtlijnen, starten sommige ondernemers op grote tankstations een bezorgservice van warme maaltijden tot in de cabine. Truckers kunnen die telefonisch bestellen vanaf de parkeerplaats.