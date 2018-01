Partij Sylvana Simons valt uiteen: ook ex-dakloze stapt op

Dit keer gaat het om Naomi Doevendans, die op haar Facebookpagina aangeeft zich terug te trekken uit de lijst van Bij1. De ex-dakloze wil niet aangeven wat de reden is van haar vertrek bij de nieuwe partij, die afgelopen maand fikse partijcrises meemaakte.

In januari stapten ook zelfbenoemd oud-psychiater Cailin Kuit en buschauffeur Bob Schoute op. De eerste kwam in opspraak toen bleek dat zij loog over haar werk als ’psychiater', terwijl ze nooit ingeschreven heeft gestaan in het artsenregister. De artsenfederatie KNMG dreigde daarop met aangifte en wilde opheldering van Sylvana Simons. Schoute stopte om persoonlijke redenen.

Pikante foto’s

Later waren er twijfels over kandidaat Ana Paula Lima, van wie zeer pikante foto’s op prostitutiewebsite Kinky.nl verschenen. Zij verklaarde dat het om een vals profiel ging. Op een site voor prostitueebezoekers zijn echter klantrecensies te vinden van recente datum. Bezoekers verbazen zich over het feit dat het profiel opeens is verdwenen van de site. Een van de tevreden klanten stelde vast dat de profielfoto’s kloppen met wat hij in werkelijkheid aantrof.

De nu opgestapte Doevendans gaf eerder nog aan middels ‘privilegetrainingen’ mensen te willen laten verenigen. “Voorheen was de politieke wereld niet aan mij besteed, daar zij een inclusief plan van aanpak miste. Ook de normalisering van discriminatie, de propaganda en de onwetendheid hielden mij op een zekere afstand.”

’Campagnemanager’ Chihiro Geuzenbroek van Bij1 is onbereikbaar voor commentaar.

Bij1 doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam op 21 maart.