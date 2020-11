Verontruste Arnhemmers na vuurwerkoverlast: ’Leek oorlog’

Volgens Marcouch zit de politie er bovenop, terwijl buurtbewoners beweren dat ze geen agent hebben gezien. „De politie was er wel, herkenbaar maar ook onzichtbaar. Zondagavond zijn er zes arrestaties verricht en er is een behoorlijke hoeveelheid in beslag genomen”, weet de burgemeester, die voor de komende dagen extra politie-inzet aankondigt.

’Leek wel oorlog’

Veel Geitenkampers zijn boos omdat er sinds vrijdag niet harder wordt opgetreden tegen de relschoppers, die grote problemen en overlast veroorzaken. Verontruste buurtbewoners weten tijdens de onrust en het geknal niet waar ze het zoeken moeten. Gevreesd wordt dat er vandaag of morgen slachtoffers gaan vallen „Het is echt levensgevaarlijk. Er wordt zelfs zwaar vuurwerk in brievenbussen gegooid. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt op Geitenkamp. Het leek hier de afgelopen dagen wel oorlog”, aldus een bewoonster van één van de geterroriseerde straten.

Marcouch heeft verontruste buurtbewoners maandagmiddag getracht gerust te stellen en duidelijk gemaakt dat een klein groepje Geitenkampers het verpest voor de rest van de wijk. „Maar de politie zit er bovenop. In uniform, maar ook onherkenbaar. Zo zijn er zondagavond zeven arrestaties verricht en daarnaast is er een flinke hoeveelheid in beslag genomen. Ik ga ervan uit dat de rust nu terugkeert in de wijk”, aldus Arnhems burgemeester. Over de aangerichte schade is nog niets bekend.

Marcouch: „We kunnen nu echt even niet piepen over het missen van vuurwerk dit jaar. Het ziekenhuis ligt vol en er is geen plaats voor afgerukte vingers of verbrande oogleden. We moeten onze omgeving ervan overtuigen af te zien van de fatale combinatie drank, drugs en vuurwerk”, schreef de burgemeester Ahmed Marcouch op Facebook voorafgaand aan zijn bezoek in de wijk.