Ook rechtbanken geraakt door corona: hoe moet het straks met uitspraak tramschutter?

Al eerder adviseerde de Raad voor de Rechtspraak om interne bijeenkomsten met meer dan veertig mensen te annuleren. Volgens woordvoerster Barbara den Uijl van de Raad voor de Rechtspraak is ook aan personeel gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Belangrijke rechtszaken, zoals van verdachten die in detentie zitten of over uithuisplaatsingen van kinderen, gaan zoveel mogelijk door.

Tramschutter

De rechtbank Midden-Nederland waar vrijdag 20 maart de uitspraak plaatsheeft in de zaak van tramschutter Gökmen T., geeft media toestemming voor het live uitzenden van de uitspraak. De behandeling van de zaak trok veel meer dan honderd belangstellenden, verspreid over meerdere zalen. Het is niet uitgesloten dat dat ook geldt voor het uitspreken van het vonnis.

De rechtbank beraadt zich nog op de beste manier om dat te organiseren, zegt woordvoerder Dennis van Ommeren. Door de live-uitzendingen mogelijk te maken hoopt de rechtbank dat een deel van de belangstellenden besluit om het thuis te volgen.

Thijs H.

In de rechtbank in Maastricht waar maandag 16 maart een inleidende zitting is in de zaak van drievoudig moordverdachte Thijs H., mogen media niet meer in dezelfde ruimte zitten als de procesdeelnemers. De rechters, officieren van justitie, advocaten, nabestaanden, en andere direct betrokkenen zitten voor een glazen afscheiding, media en publiek achter het glas. Voor rechtbanktekenaars en een cameraman die namens alle omroepen beelden maakt, wordt een uitzondering gemaakt.

Den Uijl zegt dat de Raad voor de Rechtspraak momenteel in kaart brengt wat de praktische gevolgen zijn van de richtlijnen die donderdag werden afgekondigd. „De kans is groot dat rechtszaken worden uitgesteld omdat direct betrokkenen niet naar de rechtbank kunnen komen.” Verdachten hebben het recht om hun eigen zaak bij te wonen. Ook wordt gedacht aan het opdelen van publiek in groepen die zaken voor een deel via videoverbindingen kunnen volgen.

Marengo

De gevolgen op langere termijn zijn nog moeilijk te voorspellen. Voor de voortgang van megaprocessen zoals Marengo en Eris, waarin grote groepen verdachten terechtstaan voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties, heeft het virus nog niet direct consequenties. Als alle verdachten, hun advocaten, officieren van justitie, rechters en parketpolitie in verband met de veiligheid er zijn, zitten met name in megazaken de zalen vol.

In zowel Marengo als in Eris zijn er recent nog zogeheten pro formazittingen geweest. In de zaak Eris staat de volgende zitting pas gepland op 6 mei, in Marengo op 18 mei.