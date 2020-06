Splinternieuwe partij met Krol en Otten

Ze gaan samen verder als Partij voor de Toekomst. Henk Krol moet de lijsttrekker worden, Henk Otten wordt de voorzitter van de club waartoe ook Femke Merel van Kooten-Arissen en Jeroen de Vries behoren.

De vier kersverse partijgenoten, die zich de afgelopen tijd zelf hebben afgesplitst van drie verschillende partijen, zeggen met hun fusie ’het startpunt van consolidatie’ te willen zijn. Samen hebben ze nu twee zetels in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De vier overlegden de afgelopen weken over de fusie van beide partijen. Dat idee werd een paar weken geleden bij Krol ingestoken door tv-maker Harry Mens. De samenwerking werd zondag op het terras van restaurant Tasca op Scheveningen bezegeld.

Tien zetels in de Tweede Kamer is volgens Otten het doel, in de peiling van Maurice de Hond van afgelopen zondag staat de teller vooralsnog op één.