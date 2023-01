Koperdieven beschadigen spoor, treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch weer opgestart

De koperdieven sloegen toe in het Gelderse Hedel. De schade werd in de ochtend geconstateerd, waarna het spoor om ongeveer 10.45 uur buiten dienst werd genomen. De situatie had ook gevolgen voor andere trajecten. Zo was tussen Schiphol en Utrecht Centraal een extra reistijd van een kwartier, evenals tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat op die plek koperdieven toesloegen. Maandag was er ook al sprake van. ProRail roept de daders op zich te melden. „Koperdiefstal is levensgevaarlijk, levert weinig op en zorgt voor grote reizigershinder.”

Afgelopen maandag meldde ProRail ook dat het aantal gevallen van koperdiefstal vorig jaar is gedaald. Dat gebeurde toen 12 keer, tegen 32 in 2021 en 62 in 2020.