14-jarige jongen ernstig gewond na steekpartij bij school in Hoorn: politie zoekt getuigen

onze redactie

Hulpverleners zijn ter plaatse geweest. Het incident vond buiten de school plaats. De politie doet verder onderzoek en vraagt om camerabeelden uit de buurt. Het jonge slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor medische assistentie.

Het steekincident vond rond drie uur bij het Tabor College in Hoorn plaats. De straat naar de school toe werd afgezet. De dader is voor zover bekend nog niet gepakt.

Leerlingen die het geweld zagen gebeuren en volgens het rooster nog les hebben, mogen volgens een persfotograaf die ter plaatse is naar huis.

