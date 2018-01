Nederlands onderzoek bewijst: liefde bestaat

Arts-onderzoeker Deedee Kommers onderzocht de effecten van ’buidelen’, waarbij de moeder of vader in een speciaal daarvoor gemaakte stoel gaat zitten en de baby op de blote borst legt.

„Ik begon met de hypothese dat de scheiding van moeder en kind nadelige fysiologische en meetbare gevolgen heeft”,vertelt Kommers aan het Eindhovens Dagblad. „We kunnen tegenwoordig te vroeg geboren baby’s steeds meer in leven houden, maar dat heeft wel effecten. De kinderen ervaren stress, bijvoorbeeld bij het wisselen van de luier of het plaatsen of weghalen van pleisters.”

Na uitvoerig literatuuronderzoek naar het proces van moeder-kindbinding begon de Eindhovense met veldonderzoek. Zo keek ze naar de hartslag van baby’s. „De clou is: het verandert op het moment dat het buidelen begint. De hartslag gaat naar een lager ritme, vergeleken met in de couveuse.”

Ook de aanwezigheid van oxytocine, ook wel het ’knuffelhormoon’, werd gemeten. Het ’buidelen’ had ook hier een positief effect op.

Geen twijfel

Kommers weet zeker dat het fenomeen ’liefde’ hiermee wetenschappelijk bewezen is: „Ja, wat mij betreft is dat zo. Ik heb het gemeten. Dit is hechting, liefde in een notendop.”

De Eindhovense hoopt woensdag op dit onderzoek te promoveren aan de Technische Universiteit Eindhoven.