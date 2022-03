Volt-voorman Dassen weet zich geen raad met Gündoğan: ’Een ingewikkelde positie’

Dassen zegt nog te weten wat hij met de situatie aan moet, maar dat blijkt niet uit zijn antwoorden. „Ze is weer onderdeel van de fractie. Wij kijken naar vervolgstappen, maar we zijn ook in gesprek naar aanleiding van het vonnis.” De Volt-leider wil niet zeggen hoe kansrijk het is dat Gündoğan weer een ’normale’ rol krijgt in de fractie. „Het is moeilijk als er ook nog aangiftes liggen tegen dertien melders.”

Dat zegt hij ook niet het belangrijkste te vinden. „Het belangrijkste is dat mensen zich veilig en gehoord voelen.” Dassen zegt zich te schamen dat mensen zich niet veilig voelden binnen Volt. „Ik schaam me ervoor dat mensen zich onveilig hebben gevoeld. Dat ik daar niet eerder en te weinig op geacteerd heb.” Volgens Dassen plaatst een publicatie van NRC over het gedrag van Gündoğan de zaak in een nieuw daglicht.

Persoonlijke hygiëne

Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek ziet het nog niet zo snel goedkomen, zegt ze als ze in de Tweede Kamer aankomt. „Als ik de reacties zie wordt dat steeds moeilijker”, zegt het Kamerlid. Koekkoek kreeg naar verluidt naar haar hoofd dat ze haar persoonlijke hygiëne beter op orde moest brengen. Koekkoek zegt dat dat verwijt haar ’niet bekend’ is. „Ze heeft in elk geval niet het lef gehad dat in mijn gezicht te zeggen.”

Koekkoek wil eerst ’reflectie’ zien bij Gündoğan, in de vorm van een onderzoek naar haar gedrag, dat aangiftes van haar kant van tafel gaan en een verbeterplan. „Er liggen nog steeds aangiftes en er wordt aangegeven dat er niet veel aan de hand is. De situatie wordt gepresenteerd als een machtsstrijd en politiek spel, maar we hebben het over 13 meldingen. Daar gaat het over.”