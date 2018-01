Ook Vermont legaliseert marihuana

Vanaf 1 juli mogen personen van 21 jaar en ouder maximaal een ounce wiet (bijna 30 gram) in hun bezit hebben, twee volgroeide cannabisplanten en vier stekjes. De handel in de softdrug blijft verboden.

„Vandaag heb ik, met gemengde gevoelens, H. 511 ondertekend”, zei Scott, verwijzend naar het nummer van de nieuwe wettelijke maatregel. Hij merkte op dat hij een veto had uitgesproken over een eerdere versie van het wetsontwerp omdat die de verkoop van wiet zou hebben gestimuleerd.

Twee naburige staten in New England, Massachusetts en Maine, haalden wiet al eerder uit het wetboek van strafrecht. Het Huis van Afgevaardigden van New Hampshire stemde vorige week in met een vergelijkbare regeling. Gouverneur Chris Sununu, eveneens een Republikein, is een verklaard tegenstander van legalisering.