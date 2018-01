Jonge ondernemer propt 500 ballonnen in busje, krijgt boete

Door alle ballonnen was het zicht volgens de politie duidelijk verminderd. „Verstandig is het niet en al helemaal niet als je aangeeft gewoon te willen doorrijden”, schrijft de politie op Facebook. De jonge ondernemer kreeg een boete van 230 euro. „Is het veel geld? Ja, dat is het zeker. Een mensenleven van een fietser is meer waard.”

De jonge ondernemer is het er niet mee eens, vertelt hij tegen Omroep Brabant. „Voor 230 euro kun je een heleboel ballonnen kopen.” Hij zegt honderd procent zeker te weten dat hij voldoende zicht had en probeerde de agent nog te overtuigent. „Maar hij wilde niet luisteren. Ik moest mijn moeder bellen of zij met haar bus wilde komen. We hebben twee trosjes overgeladen.”

De ballonnen waren uiteindelijk toch nog op tijd op de school, waar een feestje gevierd werd. „Wel iets te laat, maar toch op tijd”, zegt de directrice. „Maar ik vind het wel vervelend voor de ondernemer, die was nog maar net begonnen met zijn bedrijf.”