Rechter: Mark de J. vermoordde Koen Everink

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gekomen. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.

Mark de J. op archiefbeeld. Ⓒ ANP

De J. was de fatale avond bij Everink thuis. Nadat hij was vertrokken, is hij naar eigen zeggen ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van hen zou de 42-jarige zakenman vervolgens hebben vermoord. Dat scenario is volgens de tenniscoach niet voldoende onderzocht.

Mark de J. in de rechtzaal. Ⓒ PETRA URBAN

Het Openbaar Ministerie gelooft niets van het verhaal van De J. Hij had ruim 80.000 euro gokschuld bij Everink, hij was de laatste die de zakenman heeft gezien en hij heeft verscheidene keren gelogen en zijn verklaringen aangepast.

Volgens het OM was De J. al maanden bezig met plannen om de zakenman te doden. Zo zocht De J. op „dood door messteken”, klap op achterhoofd”, „plaats van hart in lichaam”, „slagader”, „snijden” en „IWC-horloge”, aldus de OvJ. Uit een afgeluisterd gesprek toen hij al vast zat, bleek dat Mark de J. de zoekgeschiedenis op zijn iPad wilde laten wissen, zegt de OvJ. Ook zou Mark de J. iemand hebben gevraagd om een „wapen met demper” voor hem te regelen.