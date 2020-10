Beveiliging Franse scholen opgeschroefd na onthoofding leraar

Het staatshoofd sprak over snelle „concrete acties” tegen radicale islamistische propaganda online, na een ontmoeting met zes ministers en de antiterrorismeaanklager Jean-François Ricard.

Vrijdagmiddag werd geschiedenis- en aardrijkskundeleraar Samuel Paty (47) onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf. De school ligt in Conflans-Sainte-Honorine, een van de voorsteden van Parijs. Zijn aanvaller, Abdullakh Anzorov, een 18-jarige Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst, werd later door de politie doodgeschoten.

Het Franse staatshoofd heeft plannen om de veiligheid op en nabij scholen te verbeteren nog voordat de herfstvakantie, die tot 2 november duurt, is afgelopen.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Gérald Darmanin en Eric Dupond-Moretti, presenteerden „een actieplan dat in de loop van de week zal worden uitgevoerd en dat aanleiding zal geven tot concrete acties tegen de structuren, verenigingen of mensen die dicht bij geradicaliseerde kringen staan”, en die oproepen tot haat verspreidden die aanvallen kunnen aanmoedigen, aldus Macron.