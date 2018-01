Skiërs verrast door rondvliegend vulkanisch gesteente

De gewonden waren veelal geraakt door vulkanisch gesteente. Twee personen zijn er volgens het rampenagentschap slecht aan toe. Onder de personen die gered zijn na een lawine bevonden zich zes militairen die met een oefening in het gebied bezig waren.

,,Gebaseerd op verschillende metingen kunnen we stellen dat er een vulkaanuitbarsting is geweest, maar we moeten nog een bevestiging krijgen", zegt het Japans Meteorologisch Agentschap. De Kusatsu-Shirane is een 2160 meter hoge vulkaan in de provincie Gunma ten noorden van Tokio.