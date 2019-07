Timmermans grijpt naast toppositie

In de verdeling van topjobs wordt de Spanjaard Borell Hoger Vertegenwoordiger, de buitenlandchef van de Europese Commissie. De Française IMF-directeur Christine Lagarde wordt president van de Europese Centrale Bank.

Voor Timmermans zou het eerste vice-voorzitterschap van de Europese Commissie overblijven, een positie die hij nu ook heeft. Voor Nederland zou dat een acceptabele uitkomst zijn, als hij op die plek een zware portefeuille krijgt, met migratie, economie of klimaat als verantwoordelijkheid. Het is nog niet duidelijk welke baan Timmermans daadwerkelijk krijgt toebedeeld.

Premier Rutte heeft de optie maandagmiddag voorgelegd in zijn coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie. Voor CDA en D66 zou de troostprijs voor Timmermans lastig te verkroppen zijn - als Nederland niet de hoofdprijs toevalt, dan hebben zij ook nog wel een kandidaat voor een ’gewone’ eurocommissaris. Toch zou Rutte voor het laatste pakket rugdekking hebben uit Den Haag.

Het Europees Parlement moet de voordracht van de Europese Raad van regeringsleiders nog goedkeuren. De oorspronkelijke spitskandidaat van de christendemocraten Manfred Weber, gaf zojuist die positie op. Hij kan nog wel voorzitter worden van het Europees Parlement. Of de kandidaten die de Europese Raad van regeringsleiders voorstelt voldoende steun hebben in het parlement, is nog niet duidelijk. Donald Tusk, president van de Raad, durfde niet vooruit te lopen op goedkeuring: „Ik ben geen profeet.”

Marathontop

Met twee dagen een een nacht is afgelopen Europese top de langste sinds de EU uit 28 lidstaten bestaat. De eerste dagen lag Timmermans op kop voor de het voorzitterschap van de Europese Commissie. Een tegenaanval van sociaal-democraten, die met Von der Leyen op de proppen kwamen, deed de kansen van de Nederlander keren. Opmerkelijk genoeg was het in beginsel niet Merkel, maar de Franse president Macron die Von der Leyen naar voren schoof als kandidaat voor de Europese Commssie. De Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië), die zoveel moeite met de Limburger hadden vanwege diens gehamer op democratie en rechtsstaat, steunden de Duitse met amper verholen leedvermaak.