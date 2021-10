Wethouder Utrecht onthult streefcijfer: ’Twintig procent van ambtelijke top moet migratieachtergrond hebben’

De stad Utrecht telt 172 nationaliteiten, maar dat is op het Stadskantoor nauwelijks terug te zien. Uit cijfers van het CBS bleek eerder dat negentig procent van de medewerkers met een functie vanaf schaal twaalf van Nederlandse komaf is. Zeven procent heeft een westerse migratieachtergrond. Slechts drie procent een niet-westerse.

Vooral het aantal medewerkers in de laatste categorie moet omhoog. Wethouder Voortman zet al jaren alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. Zo werden vacatureteksten neutraler, boorden wervingsbureaus andere doelgroepen aan en kregen medewerkers les om van hun onbewuste vooroordelen af te komen.

Concreet

Een doelstelling ontbrak. Hierdoor werden de ambitieuze, maar ook omstreden, plannen nooit echt concreet. Daar komt nu verandering in. ’Vanaf 2026 heeft twintig procent van de medewerkers in schaal twaalf en hoger een migratieachtergrond (westers en niet-westers)’, schrijft de wethouder.

Met de doelstelling wil Voortman het belang van een diversiteit in de hele organisatie nog eens extra onderstrepen, maar ze stelt wel dat het geen wondermiddel is.

Er zijn meerdere haken en ogen. Zo wil een deel van de ambtenaren niet dat hun afkomst een rol speelt bij mogelijke promotie. ’Ze zijn daarom geen voorstander van een voorkeursbeleid en willen niet het gevoel krijgen dat zij voor bijvoorbeeld een bepaalde opleiding gevraagd worden of voorrang krijgen bij een vacature vanwege hun achtergrond’, aldus Voortman.

Voorkeursbeleid

De wethouder ziet af van een voorkeursbeleid naar Amsterdams voorbeeld, waar de even geschikte sollicitant Bart minder kans maakt op de baan dan sollicitant Mohamed. Toch moeten er veel nieuwe medewerkers aangenomen worden om de doelstelling te halen. Dit kan volgens de Voortman betekenen dat sollicitanten met een Nederlandse achtergrond in de praktijk minder kans maken.

De VVD stemde voor een doelstelling. Raadslid Tess Meerding: „Maar dit streefcijfer is wel erg ambitieus. Het is direct het hoogst haalbare. Wat ons betreft is het streefcijfer een richtlijn en geen harde eis. We blijven daarbij kritisch over de beperkte mate waarin diversiteit wordt uitgedrukt. Er wordt alleen gekeken naar migratieachtergrond, terwijl diversiteit bijvoorbeeld ook zit in leeftijd en geslacht.”