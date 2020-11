Tot 14 maanden cel voor medeverdachten ’kwartetmoord’ Enschede

Dennis van D. (34) uit St. Willebrord is veroordeeld tot een celstraf van elf maanden voor wapenhandel. Zijn vader is daarvan vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De 30-jarige Zizi W. uit Breda krijgt een gevangenisstraf van veertien maanden. Zij heeft volgens de rechtbank bemiddeld tussen de wapenhandelaar uit St. Willebrord en een van de hoofdverdachten.

Tegen de vrouw uit Breda had het OM een celstraf van acht jaar geëist. Tegen vader en zoon uit St. Willebrord waren gevangenisstraffen van dertig maanden geëist voor wapenhandel. De drie medeverdachten werden in april van dit jaar al vrijgelaten uit voorarrest. Volgens de rechtbank hebben zij geen weet gehad van de moordplannen. Het drietal is daarom vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moorden.

W. was vrijdag niet bij de uitspraak in de rechtbank in Almelo aanwezig. De rechtbank acht haar schuldig "aan het bij elkaar brengen van personen die met elkaar een wapentransactie wilden aangaan." Met haar bemiddelende en faciliterende rol leverde ze volgens de rechtbank een bijdrage aan het criminele circuit.

Het vonnis voor de drie hoofdverdachten, tegen wie levenslange gevangenisstraffen zijn geëist, volgt direct hierna.