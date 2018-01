Schouten: fraude bij melkveehouders

Uit het registratiesysteem van de overheid blijkt dat er in het afgelopen jaar fors meer twee- en meerlingen zijn geboren in de stallen dan gebruikelijk. In een normaal jaar worden er bij koeien drie tot vijf procent meerlingen geboren. Bij circa tweeduizend bedrijven is het percentage opeens hoger dan tien procent, en bij ruim vijfduizend melkveehouders tussen de vijf en tien procent.

Boeren hebben er baat bij om op papier meer ’jonge’ koeien te hebben, omdat deze dieren slechts voor de helft meetellen in het maximale aantal koeien per bedrijf. De boer kan op die manier meer koeien houden en dat levert meer geld op, terwijl deze zogenaamd jonge koeien in werkelijkheid volwaardige melkkoeien zijn, zo stelt minister Schouten.

Uit inspecties bij bijna honderd bedrijven blijkt dat bij de helft de werkelijke situatie in de stal afwijkt van de registratie in het systeem. Dat zagen inspecteurs van de NVWA. Het vermoeden van fraude is in die gevallen dus bevestigd , meldt het ministerie van Landbouw.

Mogelijk voor de rechter gesleept

Minister Schouten is furieus. „Het is volstrekt onacceptabel”, zei de bewindsvrouw dinsdagochtend in een gesprek met de pers. „Hier is sprake van strafbare feiten en er zullen dus ook sancties volgen. Bedrijven die frauderen kunnen rekenen op naheffingen, kortingen op EU-subsidies en mogelijk strafrechtelijke vervolging. Ik ben al met het Openbaar Ministerie in overleg over de meest effectieve aanpak.”

De komende tijd wordt de omvang van de fraude in kaart gebracht. Omdat kalfjes bij andere moeders zijn ondergebracht zullen er ook dna-testen worden uitgevoerd.

Ook boerenverenigingen boos

De bewindsvrouw heeft dinsdagochtend overleg met de sector. „Dit is onbestaanbaar”, reageert voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond vlak voor het overleg. LTO Nederland reageert samen met de zuivelsector in een verklaring: „De fraude is onacceptabel. We nemen er resoluut afstand van. Wij zeggen het ministerie alle medewerking toe bij de aanpak van de fraude.”

Vorig jaar zijn er met de sector strenge afspraken gemaakt om de mestberg terug te dringen. Nederland produceert te veel volgens de Europese Unie. Het gevolg van de afspraken is dat veel melkveehouders juist koeien moeten afstoten.