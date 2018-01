Vips in Davos laten limousines staan door pak sneeuw

,,In de laatste zes dagen is 159 centimeter sneeuw gevallen op Davos. Dat maken we maar eens in de twintig jaar mee'', meldde het Zwitserse instituut voor onderzoek naar sneeuw en lawines maandagavond. In de loop van de nacht is daar nog eens 20 tot 40 centimeter bijgekomen.

In Davos wordt niet gestrooid om het milieu te beschermen. Vertegenwoordigers naar het WEF nemen daarom nu maar liever de trein, in plaats van de gebruikelijke limousines.

Rondom Davos geldt de hoogste lawinewaarschuwing. ,,Als Trump vrijdag aankomt is het lang niet zeker dat hij een vloot van grote helikopters kan gebruiken'', zei een organisator tegen de Britse krant The Guardian. ,,Grote helikopters verhogen het risico op lawines.''