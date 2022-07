Politie: ’Info in zoektocht naar verdachten dumpingen is beperkt’

De acties van woensdag en donderdag hebben de politie mogelijk enigszins overvallen. Woelders: „Je wordt ermee geconfronteerd. We wisten van tevoren niet waar het zou gaan gebeuren. (...) Als we ter plaatse komen staan de verdachten daar niet meer met een lucifer.”

De politiechef vertelt ook dat het in dit geval een kwestie van achteraf rechercheren is: „Samen met het OM gaan we er alles aan doen om de verdachten op te sporen. We gaan dat doen met informatie die zeer beperkt aanwezig is. Met camerabeelden, met name buiten de snelwegen.”

Beelden kunnen niet teruggekeken worden

De camera’s van Rijkswaterstaat, de Nederlandse snelwegen hangen vol camera’s, zijn in dit geval van weinig waarde. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland verklaarde donderdag al aan De Telegraaf: „Die camera’s nemen niet op. Daardoor kunnen beelden niet worden teruggekeken.” Ook met een machtiging kun je dan niets, zei Woelders donderdagavond.

Ondanks de beperkte opsporingsmiddelen is Woelders optimistisch: „Ik ben hoopvol dat er toch een aantal verdachten boven water zal komen. Tot nu toe hebben we nog geen aanhouding verricht, maar ik ben er optimistisch over dat dat de komende dagen wel zal gebeuren.”

In het programma wordt nog teruggeblikt op het achterhalen van de mannen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de moord op Peter R. de Vries. Toen werd er wel gebruikgemaakt van camera’s op de wegen. Maar dat is een andere situatie stelt Woelders: „Nu is het veel meer een kwestie van achteraf onderzoeken.” In de toekomst hoopt de chef wél de gelegenheid te krijgen om beelden te kunnen bekijken bij het soort misdrijven dat we woensdag en donderdag zagen.

Bedreigingen

Donderdag kostte het wederom veel moeite om geblokkeerde snelwegen vrij te krijgen van hooibalen, autobanden, mest, hout, koelkasten en asbest. Dat had deels te maken met bedreigingen naar aannemersbedrijven en bergingsfirma’s die waren ingeschakeld om afval op te ruimen en voertuigen weg te slepen.

„Het gaat van kwaad tot erger. Wij hebben inmiddels onze leden opgeroepen niet meer op te komen draven”, zegt voorzitter Rob de Jong van de branchevereniging voor bergings- en mobiliteitsspecialisten (VBM). „Het is echt te gevaarlijk, want voor je het weet is ineens alle agressie van de boeren gericht op een medewerker die alleen maar een opdracht uitvoert van zijn baas. Onze mensen komen gewoon in hun overhemdje een klus doen, heel anders dan de politie en Mobiele Eenheid, die goed zijn beschermd.”

Ook Woelders liet zich donderdagavond uit over de dumpingen: „Een aantal acties van de afgelopen dagen hebben niets meer met demonstreren te maken, het is gewoon echt levensgevaarlijk.”