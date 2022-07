Noodweer in Sydney, 32.000 mensen moeten huis uit

Dagenlange stortregens hebben in sommige gebieden in en rond Sydney geleid tot alweer de vierde grote overstroming in nauwelijks 18 maanden tijd. Op sommige plekken is in het weekend evenveel regen gevallen als normaal in de hele maand juli. Laaggelegen gebieden in het westen van Sydney en plekken rond de rivieren Nepean en Hawkesbury aan de rand van de stad lopen het meeste risico.

In veel delen van Sydney wordt maandag opnieuw maar liefst 100 millimeter neerslag verwacht.

Ook eerder al kregen duizenden mensen de opdracht hun huizen in Sydney te verlaten, vanwege de kans op plotselinge overstromingen een aardverschuivingen. De zware regenval zorgt er bovendien voor dat de hoofddam van Sydney is gaan lekken. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert en dat de dam dan overstroomt.